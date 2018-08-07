Испания: в Жироне открыли две точки с бесплатными книгами

С этой целью мэрия города продвигает специальный проект, в рамках которого в столице провинции появились пункты обмена книг.

Мэр Жироны Марта Мадренас, общественные деятели и бизнесмены приняли участие в открытии проекта, направленного на популяризацию чтения. С другой стороны, с помощью буккросинга в Жироне хотят продлить жизнь книгам, благодаря повторному использованию, пишет noticia.ru.

Инициатива получила название Ríos de libros («Книжные реки»). Пункты обмена книг появились на автобусной остановке и в Культурном центре «Ла-Мерсе». Они представляют собой стеллажи, на которых представлены разные произведения.

Особенность инициативы в том, что книги не обязательно возвращать. Каждые три месяца стеллажи будут пополняться в целях культурного просвещения горожан.