Испания: в Жироне продвигают астрономический туризм

В планах обсерватории - стать центром астрономического туризма.

Световое загрязнение в крупных населенных пунктах способствует развитию нового вида туризма, превращая наблюдение за звездами и планетами в популярный вид досуга.

Обсерватория Альбаньи расположилась вблизи кемпинг-парка Бассегода. В 2015 году она получила сертификат Starlight, который выдается международным фондом под эгидой ЮНЕСКО. В прошлом году Международная ассоциация темного неба наделила обсерваторию статусом первого международного парка темного неба.

Гордость парка - телескоп последнего поколения. В 2017 году в обсерватории появилась первая шоу-программа. Во время представления изображения, полученные при помощи телескопа, проектируются на большой экран, пишет noticia.ru.

В первом сезоне обсерваторию посетило 4500 человек, среди которых основную массу составляли пары, отправившиеся в романтическую поездку. Интерес к парку проявляют и иностранцы: японцы, китайцы и аргентинцы. Привлекая туристов из-за рубежа, руководство парка отмечает, что небо имеет свои отличия в разных частях света, и небо над Жироной по-своему уникально.

Парк также работает над созданием турпакетов в сотрудничестве с компаниями туристического сектора.

21 апреля в парке открывается новый сезон, в котором обещают новые астрономические шоу и мероприятия.