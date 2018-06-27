Испания: в Жироне задержали банду воров-домушников
Каталонская полиция провела операцию против банды воров, которые специализировались на квартирных кражах.
Члены преступной группировки подозреваются в десятках краж, совершенных в последние месяцы в разных комарках Жироны, пишет noticia.ru.
В рамках операции, которая началась рано утром 25 июня, проводятся многочисленные обыски. Несколько человек было арестовано в Барселоне и ее пригороде Бадалоне. Планируются десятки арестов.
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