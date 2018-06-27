Испания: в Жироне задержали банду воров-домушников

Члены преступной группировки подозреваются в десятках краж, совершенных в последние месяцы в разных комарках Жироны, пишет noticia.ru.

В рамках операции, которая началась рано утром 25 июня, проводятся многочисленные обыски. Несколько человек было арестовано в Барселоне и ее пригороде Бадалоне. Планируются десятки арестов.