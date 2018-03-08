Испания: в Жироне задержан пьяный водитель с бутылкой пива

Четверг, 08 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Жироне задержан пьяный водитель с бутылкой пива

В Кастель-Пладжа-де-Аро (Жирона) полиция задержала мужчину, который нарушил сразу несколько запретов на управление автомобилем.

47-летнего мужчину остановили для обычной проверки документов. Агенты заметили, что он пил пиво, находясь за рулем, и провели тест на содержание запрещенных веществ. Уровень алкоголя превысил 0,66 миллиграмма на литр вдыхаемого воздуха. Тест также дал положительный результат на ТГК, что означает, что водитель употреблял марихуану или гашиш. После того как полицейские попросили у водителя документы, выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истек еще в 2015 году, пишет noticia.ru.

Мужчина не отрицал свою вину и пояснил агентам, что возвращался с вечеринки по случаю дня рождения одного из родственников. Он предстанет перед судом за преступления против безопасности дорожного движения.

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