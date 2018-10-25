Испания: Валенсийский вуз назван в числе лучших

По традиции они составлены при участии специалистов из Шанхайского университета Цзяо Тун (ARWU – Academic Ranking of World Universities) и британской образовательной компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings).

UPV впервые появился в рейтинге в категории экономики и бизнеса. Правда, стоит отметить, что раньше составлялись таблицы ранжирования в этой сфере только для 200 вузов, пишет espanarusa.com.

Учебные заведения оцениваются по трем аспектам: администрирование и управление бизнесом; бухгалтерский учет и финансы; экономика и эконометрика.

Что касается социальных наук, то здесь UPV появляется второй год подряд. Классификация создается на основе четырех направлений: география; социология; политика и международные отношения (в том числе сотрудничество в целях развития), а также журналистика и коммуникации.

Кроме того, стоит напомнить, что Политехнический университет Валенсии второй год подряд ТНЕ включает в число 150 лучших молодых вузов планеты (тех, чей возраст не превышает 50 лет).