Испания: Валенсия открывает гастрономическую неделю

Заведения общественного питания, участвующие в Неделе, предложат посетителям обеды по цене 24 евро и ужины – по 30 евро.

Нынешняя Valencia Cuina Oberta – уже девятнадцатая по счету. Организаторы предложили ресторанам-участникам оперировать в предлагаемых меню «гаммой продуктов, соответствующих сезону, а также отражающих философию и стиль приготовления блюд шеф-поварами каждого конкретного заведения». А гастрономической Валенсии есть чем гордиться! Достаточно сказать, что эта автономия – родина знаменитой паэльи. Кроме нее, конечно, в активе местных шефов есть множество вкусных блюд, созданных на основе валенсийского риса, макарон (fideuá), овощей и бобовых.

Рестораны должны укладываться в заданные параметры цен, чтобы уравнять условия соревнования. Для пунктов общепита, отмеченных звездами Michelin и объединенных на этом основании в группу Gourmet Restaurants, предельная цена обедов допускается на уровне 39 евро (вместо 35 в обычные дни), а ужина – 45 евро. Во всех случаях стоимость напитков в указанные цены не входит, пишет espanarusa.com.

Список ресторанов, принимающих участие в «открытой неделе» выглядит так:

2 Estaciones, 2012 El Principio del Fin, A tu gusto, AB Vinatea (отель Ayre Astoria Palace), Albufera (отель SH Valencia Palace), Alejandro del Toro, Ampar (отель Hospes Palau de la Mar), Apicius, Arrocería La Valenciana, Belmonte, Blue Marina, Bodega Casa Montaña, Borja Azcutia, Brasserie Sorolla (отельl Las Arenas Balneario Resort), Ca Duart, Canalla Bistro by Ricard Camarena, Casa Amores, Contrapunto Les Arts, Destino Puerto, Dolium, El Coso, El Jardi (отель The Westin Valencia), El Mercat (отель Vincci Mercat), Entrevins, Esencia, Habitual, Kaymus, La Alegría de la Huerta, La Bodeguita de María, La Ferrera, La Marítima de Veles e Vents, La Mozaira (отель La Mozaira), Le Marquis, Leixuri, Lienzo, Lotelito, Marina Beach Club, Menorca XXII (отель Primus Valencia), Meraki Beach Hotel, Nou Gourmet, Ocho y Medio, Ostrarium, Panorama, Portolito, Q’Tomas, Rice Club Brassa de Mar, Riff, Saiti, Saor, Senyoret (отель Barceló Valencia), Sucar by Vicente Patiño, Tridente (отель Neptuno), Vertical, Vlue Arribar.