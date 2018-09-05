Испания: Валенсия уберет с улиц электрические самокаты

Самокаты разработны совместно с компанией Segway и оборудованы двумя колесами, тормозами и фарами. Чтобы арендовать самокат, нужно иметь установленное на смартфон приложение, которое позволит его разблокировать. Максимальная скорость самоката – 24 км в час, а зарядки хватает на путешествие в 50 км. Разблокировать самокат стоит 1 евро, а минута передвижения обходится в 0,15 евро (или 10 евро за час аренды).

Но, несмотря на легкость управления, удобство и экологические преимущества электрических самокатов, всего за несколько дней они вызвали массу нареканий со стороны местных жителей и владельцев гостиничного бизнеса, в связи с чем муниципальные власти Валенсии приняли решение эвакуировать около 200 самокатов, создающих проблему для передвижения по городу. И теперь, если представители компании Lime не будут своевременно убирать с улиц оставленные без присмотра самокаты, это сделает полиция, пишет espanarusa.com.

На следующей неделе выйдет официальный документ, регулирующий использование электрических самокатов и им подобных средств передвижения, а пока ездить на них можно по тротуарам и там, где разрешено велосипедное движение.