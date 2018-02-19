Испания: вино от Иньесты получило признание на винном конкурсе

Понедельник, 19 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: вино от Иньесты получило признание на винном конкурсе

Испанский полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста добился мирового признания за пределами футбольного поля.

Семь лет назад игрок основал собственный винодельческий бизнес в родном поселке Фуэнтеальбилья, который начал приносить дивиденды.

Напитки, выпускаемые под его брендом, снискали популярность не только в Испании, но и на зарубежных рынках, особенно в Азии. На пятом Международном женском конкурсе вин «Sakura», прошедшем на днях в Японии, его вина завоевали целый ряд наград.

Вина марок «Corazón loco» и «Finca el Carril» получили совокупно четыре золотые медали и сделали семейной винодельне Иньесты хорошую рекламу на азиатском рынке.

Конкурс «Sakura» примечателен тем, что в состав жюри входят только женщины, эксперты в области виноделия, которые непосредственно связаны с винодельческой промышленностью. В этом году соревнование прошло под лозунгом: «Мир вина для ярких женщин», пишет espanarusa.com.

Согласно официальному сайту винодельни Иньесты (bodegainiesta.es), «Corazón loco» является самым молодым белым вином на винодельне. Произведенное из сортов винограда Совиньон Блан и Вердехо, это вино выделяется яркими нотками и способностью сочетаться с любыми блюдами из свежих морепродуктов, белой рыбы и риса. Другой золотой призер конкурса, белое вино «Finca Carril Valeria» из винограда Шардоне, выдерживается в течение четырех месяцев в дубовых бочках для получения им изысканного аромата. Вино названо в честь дочери Иньесты - Валерии.

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