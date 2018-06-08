Испания: водокачки Абарана в списке культурного наследия

Сооружения, расположенные на правом и левом берегу реки Сегура, были отнесены к категории этнографических объектов.

Отмечается, что водокачки соответствуют таким критериям культурного наследия, как уникальность, подлинность, целостность, а также представляют символическую ценность. Отмечается, что в Абаране представлены наиболее характерные образцы использования водозаборных сооружений для орошения, что может считаться культурным ландшафтом, отражающим традиционный исторический способ ирригации в комарке Вега-Альта-де-Сегура, пишет noticia.ru.

В список были включены четыре сохранившихся колеса с акведуками и водохранилищами. Среди них выделяется Нория-Гранде, которая представляет собой деревянную конструкцию XIX века, которая была реконструирована в 1951 году. Она является одним из крупнейших сохранившихся аппаратов с 64 лопастями и 128 ковшами, а ее высота составляет почти 12 м. Другое колесо - Нория-де-ла-Ойя также изготовлена из дерева, а первые упоминания о ней относятся к 1818 году. Еще две водокачки - Канделон и Ньорика, самое маленькое из четырех колес, сделаны из металла.