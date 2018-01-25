Испания: вокзал «Аточа» в Мадриде останется без пруда и черепах

Четверг, 25 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: вокзал «Аточа» в Мадриде останется без пруда и черепах

Администрация железнодорожной станции «Аточа» в Мадриде объявила о ликвидации пруда.

Населяющие его черепахи обретут новый дом в Навас-дель-Рей.

В пруду площадью 128 квадратных метров на сегодняшний день обитает около 300 черепах. Администрация муниципалитета Навас-дель-Рей согласилась принять их в Центре фауны и флоры им. Хосе Пеньи, когда на вокзале начнутся работы по сооружению настила на месте водоема.

Переезд черепах, на который было выделено 50 тысяч евро, планируется весной. В центре для животных уже строится специальное сооружение с большой лагуной, где поселятся рептилии. Они будут соседствовать с многочисленными представителями других видов животного мира, пишет noticia.ru.

Решение перевезти черепах было принято, в первую очередь, для их защиты. Увеличение их числа в последние годы привело к ухудшению состояния воды, что представляет угрозу для самих черепах.

На месте пруда планируется создать пространство для разнообразной деятельности некоммерческого характера. По задумке администрации, здесь должны появиться образовательные, общественные и культурные зоны.

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