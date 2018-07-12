Испания вошла в число «антилидеров» Европы по уровню рождаемости

Прирост населения во многом обусловлен миграцией.

По данным Евростата Испания вошла в тройку стран Европейского Союза с самыми низкими показателями рождаемости.

На 1000 жителей Испании приходится 8,4 рождений, столько же как в Португалии. Статистика говорит о том, что более низкие показатели в ЕС продемонстрировали лишь Италия (7,6) и Греция (8,2). Самые высокие коэффициенты рождаемости зарегистрированы в Ирландии (12,9), Швеции (11,5) и Франции (11,4). Средний показатель по Евросоюзу составляет 9,9 рождений на 1000 человек, пишет noticia.ru.

В ЕС в 2017 году родилось 5,1 млн человек, на 90 тысяч меньше чем годом ранее. Смертность же составила 5,3 млн, что на 134 тысячи меньше по сравнению с предыдущим годом.

С другой стороны, Испания входит в шестерку стран-членов ЕС с самым низким уровнем смертности: 9 смертей на 1000 населения. Лидируют же по этому показателю Болгария (15,5), Латвия (14,8) и Литва (14,2), а среднеевропейский коэффициент составляет 10,3 смертей на 1000 жителей.

В Испании пик рождаемости пришелся на 2008 год, когда на свет появилось почти 520 тысяч новорожденных. 2015 год ознаменовался повышением смертности и снижением рождаемости, когда два этих показателя находились почти на одном уровне - около 420 тысяч.

Общая численность населения Евросоюза составила по состоянию на 1 января 2018 года 512 млн человек.