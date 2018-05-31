Испания возглавит объединение самых красивых деревень мира

В Федерацию входит более 500 небольших населенных пунктов Испании, Франции, Канады, Бельгии, Италии, Японии и России, а целью объединения является продвижение туризма в каждой из этих стран и развитие муниципалитетов. Первая такая организация возникла во Франции. В Испании ассоциация самых красивых деревень была создана в 2011 году и на данный момент она охватывает 68 муниципалитетов, пишет noticia.ru.

Председательство в Управляющем комитете Федерации переходит от страны к стране каждые два года. Какая из стран-участниц займет этот пост, решается путем голосования председателей национальных ассоциаций. Страна-председатель ответственна за реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий на соответствующий год, долгосрочных проектов и за разработку стратегии развития.

Приоритетами на период председательства Испании являются создание надежных

условий для жителей населенных пунктов, сохранение и передача наследия будущим поколениям, а также развитие устойчивого туризма.