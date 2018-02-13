Испания: возможность совершить авиаперелет на 40% дешевле

Число 13 имеет дурную славу во многих культурах. В христианстве, например, именно столько человек присутствовало на Тайной вечере, и номер «13» традиционно приписывается предателю Иуде. В свою очередь, согласно еврейской Каббале, существует 13 злых духов. Кроме того, антихрист является именно в 13-й главе Апокалипсиса. В скандинавской мифологии бог коварства и обмана Локи является 13-м гостем на ужине богов. В колоде карт Таро 13-я карта символизирует смерть и неудачу.

С числом 13 все понятно, но почему же вторник? Чтобы разгадать эту загадку, обратимся к древней астрологии. Дело в том, что на испанском языке название этого дня недели восходит к имени бога войны Марса (Marte) и звучит как «martes». Таким образом, день, названный в честь грозного и агрессивного бога, чье имя символизируется с насилием, кровью и разрушением, стал считаться несчастливым.

Кроме того, согласно историческим хроникам, 29 мая 1453 года произошел захват Константинополя турками, что означало падение Восточной Римской империи и огромный удар по авторитету христианства. За две недели до этого события, 13 мая, во вторник, случилось лунное затмение, которое, как считается, предсказывало грядущие печальные события. После этого начались сильные дожди, которые помешали кораблям, отправленным на помощь Константинополю, подойти к городу, пишет espanarusa.com.

В наши дни это суеверие все еще живо: многие испанцы предпочитают переждать «несчастливый» день, не планируя на него никаких важных дел и поездок. Те же, кто не верит в приметы, может воспользоваться случаем и совершить путешествие со скидкой до 42% (по сравнению с другими днями месяца).

По данным поисковика билетов Kayak, в среднем авиакомпании снижают цены на 20–40% на рейсы во вторник, 13-го. Например, билеты из Испании в Брюссель обойдутся дешевле на 42%, в Берлин - на 37%, а в Лондон - на 31%.