Испания впервые за 12 лет принимает у себя президента Португалии

16 апреля президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза начинает государственный визит в Испанию, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на правительственные источники Португалии.

В первый день визита президент будет принят королем Испании Филиппом VI и примет участие в торжественном ужине вместе с королевской семьей, пишет regnum.ru.

На второй день запланированы рабочие встречи во дворце Монклоа (штаб-квартире испанской исполнительной власти) с правительством Испании, возглавляемым Мариано Рахоем. После этой встречи президент Португалии выступит с речью в зале Конгресса депутатов, нижней палаты испанского парламента - Генеральных кортесов.

Ди Соза примет участие в мероприятиях, организованных городским советом Мадрида, Испанской конфедерацией деловых организаций, основными работодателями страны, Университетом Карлоса III и Художественным музеем королевы Софии.

В третий день визита ди Соза прибудет в Саламанку на северо-запад Испании, чтобы присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном 800-летию со дня основания местного университета.

Этот масштабный государственный визит станет первым с 2006 года для Португалии и первым для Марселу Ребелу ди Созы, который возглавляет страну с марта 2016 года. На этом посту он сменил Анибала Каваку Силва, бывшего президентом Португалии в течение 10 лет.