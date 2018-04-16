Испания впервые за 12 лет принимает у себя президента Португалии

Понедельник, 16 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания впервые за 12 лет принимает у себя президента Португалии

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза едет в соседнюю страну с трехдневным государственным визитом.

16 апреля президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза начинает государственный визит в Испанию, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на правительственные источники Португалии.

В первый день визита президент будет принят королем Испании Филиппом VI и примет участие в торжественном ужине вместе с королевской семьей, пишет regnum.ru.

На второй день запланированы рабочие встречи во дворце Монклоа (штаб-квартире испанской исполнительной власти) с правительством Испании, возглавляемым Мариано Рахоем. После этой встречи президент Португалии выступит с речью в зале Конгресса депутатов, нижней палаты испанского парламента - Генеральных кортесов.

Ди Соза примет участие в мероприятиях, организованных городским советом Мадрида, Испанской конфедерацией деловых организаций, основными работодателями страны, Университетом Карлоса III и Художественным музеем королевы Софии.

В третий день визита ди Соза прибудет в Саламанку на северо-запад Испании, чтобы присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном 800-летию со дня основания местного университета.

Этот масштабный государственный визит станет первым с 2006 года для Португалии и первым для Марселу Ребелу ди Созы, который возглавляет страну с марта 2016 года. На этом посту он сменил Анибала Каваку Силва, бывшего президентом Португалии в течение 10 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: сын убил «отчима»

      Инцидент произошел в Caneças, муниципалитет Odivelas.

      Подробнее

    • Португалия: камеры в светофоре

      Муниципалитет Лиссабона объявил о своих планах.

      Подробнее

    • Испания впервые за 12 лет принимает у себя президента Португалии

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза едет в соседнюю страну с трехдневным государственным визитом.

      Подробнее

    • Испанский гвардеец спас тонущих нелегалов

      В Сеуте лодка с восьмью африканцами на борту перевернулась в нескольких десятках метров от берега.

      Подробнее

    • Италия: Вентура может возглавить «Удинезе»

      Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо находится на грани увольнения.

      Подробнее

    • В Италии полиция обнаружила почти 2,5 кг тротила

      Итальянская полиция нашла почти 2,5 кг тринитротолуола в минивэне, который въехал на территорию Италии из Франции.

      Подробнее

    • Названы страны с идеальными пляжами

      Фонд экологического образования (FEE) составил рейтинг самых чистых пляжей, который возглавили Испания и Греция.

      Подробнее

    • В Балтийском море нашли тысячелетний клад

      В Балтийском море на немецком острове Рюген нашли тысячелетний клад.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!