Испания: врач на велосипеде

В Валенсийском сообществе с 1 августа вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми сотрудники пунктов круглосуточной медицинской помощи больше не смогут использовать машины скорой помощи, чтобы добраться к пациентам, вызвавшим врача на дом.

Новые предписания, основанные на рекомендациях правительства Валенсийского сообщества, обязали каждое отделение самостоятельно принимать решения о том, какой транспорт выделить медицинскому и санитарному персоналу.

Среди предложений по альтернативным способам передвижения – использование личных автомобилей с последующим возмещением расходов и заключение договоров со службами такси. В отделении больницы Аликанте объявили, что сотрудникам будут предоставлены в пользование 4 автомобиля Opel Corsa и 4 электрических велосипеда, пишет noticia.ru.

Медработники негативно приняли нововведения, отметив, что таким образом они не могут гарантировать, что пациент получит помощь на должном уровне. По их словам, отсутствие транспорта может затруднить своевременную госпитализацию в тяжелых случаях, а также ограничит медиков в инструментах, которые они могут взять с собой на прием.

Власти, в свою очередь, заявляют, что эти меры являются временными, подчеркивая, что они не касаются вызовов скорой помощи, которые поступают на номер 112.