Испания – вторая в ЕС по долгосрочной безработице

Пятница, 26 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания – вторая в ЕС по долгосрочной безработице

Испания заняла второе место в Европейском Союзе по уровню долгосрочной безработицы по итогам 2017 года.

Рейтинг стран Европы по безработице представлен в докладе Института экономических исследований (IEE) и основан на данных Евростата.

В целом по Евросоюзу в последние годы наблюдалось сокращение уровня долгосрочной безработицы. Среднеевропейский показатель достиг своего максимума в 5,2% в 2013 году, а к 2017 году он снизился до 3,5%.

Испания уступила лишь Греции, где в прошлом году был зафиксирован уровень долгосрочной безработицы в 15,6%. В Испании он составил 7,7%, пишет noticia.ru.

С другой стороны, Испания продемонстрировала значительные улучшения по сравнению с 2013 годом, когда этот показатель безработицы составлял 12,9%. Тем не менее, прошлогодний результат далек от уровня десятилетней давности, когда долгосрочная безработица не превышала 1,7%.

В 19 из 28 стран Евросоюза показатель оказался ниже среднего. Меньше всего от долгосрочной безработицы страдают Чехия (1%), Великобритания (1,1%) и Швеция (1,3%).

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