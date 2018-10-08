Испания: Vueling запускает новые тарифы для семей и бизнесменов

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Vueling запускает новые тарифы для семей и бизнесменов

Авиакомпания Vueling продолжает расширяться и развиваться.

На этой неделе на базе авиакомпании в аэропорту Барселона-«Эль-Прат» был представлен первый самолет нового поколения A320neo, который отличается более высокой степенью устойчивости, является более просторным и издает меньше шума. На пресс-конференции также были анонсированы новые тарифы: для семей и бизнес-путешественников. В Vueling пояснили, что новые тарифы будут действовать наравне с существующими: базовым и оптимальным, пишет noticia.ru.

Тариф для бизнеса TimeFlex ориентирован, в первую очередь на клиентов, представляющих малый бизнес, которые, по подсчетам авиалинии, составляют 30% пассажиропотока.

Семейный тариф family призван повысить комфорт пассажиров, путешествующих с детьми. Он предполагает оформление соседних мест в самолете для всей семьи, приоритет при посадке, отдельную стойку регистрации в аэропортах Барселоны и Рима. К тому же, за дополнительную плату в размере 20 евро семьи смогут взять с собой ручную кладь весом 10 кг и сдать в багаж чемодан весом до 23 кг.

Тариф Flex, стоимость которого на 30 евро выше обычного, позволяет выбрать место в самолете, поменять вылет без дополнительной платы, а также дает приоритетное право на посадку и регистрацию.

Кроме того, компания увеличила предложение мест с разным пространством для ног. Теперь на выбор предлагается три варианта: Space one за 17 евро, Space plus за 15 евро и Space за 12 евро. В первом случае кресла расположены на 20% дальше друг от друга, во втором – на 10%, в третьем – сиденья расположены у авариных выходов.

Руководство авиакомпании сообщило, что в октябре флот пополнится еще одним воздушным судном нового поколения, а в ближайшие три года их число превысит 45. К 2019 году флот Vueling должен составить 114 самолетов.

Компания также обновила свой сайт и включила пакетные предложения на 120 направлениях.

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