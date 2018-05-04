Испания: выставка художника-иллюстратора Хоакина Ксаударо

Пятница, 04 Май 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: выставка художника-иллюстратора Хоакина Ксаударо

В Museo ABC в Мадриде открылась выставка работ знаменитого испанского художника-иллюстратора Хоакина Ксаударо.

До 16 сентября в Sala del Cubo музея современного искусства Museo ABC в Мадриде проходит выставка работ испанского мультипликатора, иллюстратора и карикатуриста Хоакина Ксаударо (1872 - 1933) под названием «Ксаударо. Хорошие люди» ('Xaudaró. La buena gente').

Ксаударо родился на Филлипинах, когда они еще принадлежали Испании. В 1883 году его семья переехала в Барселону. Художник получил образование в Париже и Лондоне и начал свою карьеру в юмористических журналах Мадрида и Барселоны, иногда публикуя свои работы под псевдонимом Дж. О'Рэдуэкс (его фамилия, записанная задом наперед).

В дальнейшем художник работал на многие популярные испанские и французские издания, пишет espanarusa.com.

Ксаударо стал одним из основателей Испанского общества мультипликации (Sociedad Española de Dibujos Animados - SEDA, 1932 год).

Один из самых узнаваемых персонажей Ксаударо - собачка с острыми ушками, которая на иллюстрациях художника попадает в различные ситуации.

В Museo ABC хранится более семи тысяч оригинальных рисунков Ксаударо, и 200 из них будут представлены на экспозиции. Работы разделены на три секции в соответствии с периодами, когда они были выполнены: первые годы художника в Мадриде, годы в Париже и успех в столице Испании.

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