Испания: забастовка такси

Работники службы такси Барселоны договорились о проведении бессрочной забастовки в каталонской столице, чтобы добиться от правительства согласования измененного законопроекта об ограничении лицензирования услуги аренды автомобиля с водителем (VTC).

Бастующие проигнорировали предложение Министерства развития сесть за стол переговоров и попытаться отыскать компромисс между службой такси и такими компаниями как Uber и Cabify.

Забастовка продолжается уже несколько дней. За это время таксисты успели перекрыть один из главных проспектов Барселоны Гран-Виа, а также были замечены в агрессивном поведении по отношению к машинам Uber и Cabify. В аэропорту Барселоны «Эль Прат» наблюдаются длинные очереди на Aerobús и в метро.

В Élite Taxi не только потребовали от министерства решить проблему, но и обратились к таксистам всей Испании с призывом присоединиться к забастовке.

Таксисты Мадрида проявили солидарность с каталонскими коллегами и в субботу объявили «спонтанную» забастовку на неопределенный срок, призывая ограничить действие лицензий VTC. Такси перестали обслуживать столичный аэропорт и железнодорожный вокзал Atocha. В то же время водители условились о минимальных уровнях услуг для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, пишет noticia.ru.

Некоторые водители такси приехали в Барселону из других районов Каталонии и из Страны Басков, чтобы присоединиться к забастовке.

На Майорке таксисты также поддержали коллег и перекрыли Пасео-Маритимо в Пальме.