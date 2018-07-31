Испания: забастовка такси

Вторник, 31 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: забастовка такси

Таксисты Барселоны объявили бессрочную забастовку.

Работники службы такси Барселоны договорились о проведении бессрочной забастовки в каталонской столице, чтобы добиться от правительства согласования измененного законопроекта об ограничении лицензирования услуги аренды автомобиля с водителем (VTC).

Бастующие проигнорировали предложение Министерства развития сесть за стол переговоров и попытаться отыскать компромисс между службой такси и такими компаниями как Uber и Cabify.

Забастовка продолжается уже несколько дней. За это время таксисты успели перекрыть один из главных проспектов Барселоны Гран-Виа, а также были замечены в агрессивном поведении по отношению к машинам Uber и Cabify. В аэропорту Барселоны «Эль Прат» наблюдаются длинные очереди на Aerobús и в метро.

В Élite Taxi не только потребовали от министерства решить проблему, но и обратились к таксистам всей Испании с призывом присоединиться к забастовке.

Таксисты Мадрида проявили солидарность с каталонскими коллегами и в субботу объявили «спонтанную» забастовку на неопределенный срок, призывая ограничить действие лицензий VTC. Такси перестали обслуживать столичный аэропорт и железнодорожный вокзал Atocha. В то же время водители условились о минимальных уровнях услуг для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, пишет noticia.ru.

Некоторые водители такси приехали в Барселону из других районов Каталонии и из Страны Басков, чтобы присоединиться к забастовке.

На Майорке таксисты также поддержали коллег и перекрыли Пасео-Маритимо в Пальме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Rali Vinho Madeira

      В начале августа среди живописных пейзажей острова Мадейры пройдет этап Европейского чемпионата по ралли.

      Подробнее

    • Португалия: жалобы на онлайн-прокат автомобилей

      Хотите взять автомобиль напрокат через интернет?

      Подробнее

    • Испания: Дэвид Гетта отменил концерт в Сантандере

      Концерт французского ди-джея Дэвида Гетты во дворце Ла-Магдалена в Сантандере не состоялся.

      Подробнее

    • Испания: забастовка такси

      Таксисты Барселоны объявили бессрочную забастовку.

      Подробнее

    • В Италии убили собаку, спасавшую людей после землетрясения

      Злоумышленники отравили пса-спасателя.

      Подробнее

    • Италия: военный покончил с собой в доме Берлускони

      Старший капрал покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьера Сильвио Берлускони.

      Подробнее

    • Назван способ предотвратить облысение

      Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи.

      Подробнее

    • Торговая война Трампа обвалит Apple

      Последние предложения президента США Дональда Трампа обложить протекционистскими пошлинами очередную партию товаров из Китая могут сильно ударить по американской корпорации Apple.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda