Испания: забастовки авиакомпании Vueling

Четверг, 26 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: забастовки авиакомпании Vueling

Во время забастовки авиакомпания Vueling будет работать «вполсилы».

Министерство развития Испании установило минимальный уровень предоставления услуг на период проведения в авиакомпании Vueling забастовок, намеченных на 3-4 мая.

Услуги будут предоставляться в объеме 51% на всех международных и на некоторых внутренних рейсах, пишет noticia.ru.

В случае с внутренними рейсами, объем услуг в 51% распространяется на те направления, где использование альтернативного вида транспорта предполагает поездку продолжительностью более пяти часов. Для более коротких расстояний минимальный уровень предоставления услуг составит 30%. На внутренних рейсах за пределы Пиренейского полуострова услуги будут предоставляться в полном объеме, равно как и на рейсах с временем отправления до начала забастовки, а прибытия - после приостановки работы.

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