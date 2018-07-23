Испания: забастовки в Iberia все же состоятся

В связи с этим забастовки в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в июле и августе пока отменять не будут.

Бастовать собираются около 2 тысяч сотрудников наземных служб авиакомпании.

Профсоюзы планируют провести две забастовки: 27-28 июля и 3-4 августа, передает noticia.ru.

В профессиональных объединениях утверждают, что переговоры завершились безрезультатно из-за позиции руководства авиалинии, которое не готово идти на компромиссы по коллективному договору. Наземный персонал Iberia, работающий в аэропорту Барселоны, недоволен чрезмерной загруженностью на работе и нехваткой работников.