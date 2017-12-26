Испания: забеременеть с помощью приложения

Вторник, 26 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Испания: забеременеть с помощью приложения

Испанское мобильное приложение помогло забеременеть 30 тысячам женщин.

С момента своего запуска в июле 2016 года мобильное приложение WOOM, разработанное испанскими программистами в сотрудничестве с врачами, помогло забеременеть 30 тысячам женщин. За это время оно было скачано 370 тысяч раз, в нем зарегистрировалось 260 тысяч пользователей, и каждый месяц от 1500 до 1900 из них сообщали о своей беременности посредством нажатия специальной кнопки, пишет espanarusa.com.

Суть данной технологии заключается в определении наиболее подходящих дат зачатия на основе более чем тридцати параметров. В число последних входят возраст, вес, менструальный цикл, различные привычки, характеризующие образ жизни, и т.д. На основе анализа введенных данных приложение выдает индивидуальные рекомендации - разумеется, при полном сохранении анонимности, а в некоторых случаях советует обратиться за медицинской помощью.

В среднем женщины, половина из которых ставит своей целью забеременеть в ближайшее время, обращаются к этому приложению пять раз в неделю. В то же время приложение WOOM предоставляет возможность оперативно информировать о подходящих днях и партнеров своих пользователей, чтобы те смогли распланировать свое время должным образом.

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