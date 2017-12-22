Испания: задержан крупнейший поставщик кокаина на Коста-дель-Соль

Пятница, 22 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Испания: задержан крупнейший поставщик кокаина на Коста-дель-Соль

Полиция раскрыла крупную преступную организацию, которая специализировалась на поставках кокаина на Коста-дель-Соль.

В ходе операции был задержан лидер группировки, а также изъята тонна наркотического вещества, которое было спрятано внутри плодов ананаса.

Семейная преступная организация имитировала легальную деятельность, чтобы отвести от себя внимание полиции и таможни. Одно из принадлежавших им предприятий занималось морскими перевозками фруктов из Южной Америки, внутри которых прятали наркотики.

По информации агентства Europa Press, в одном из грузов, прибывшем в Испанию из Коста-Рики, агенты обнаружили, 33 килограмма кокаина. Наркотик был спрессован в цилиндры, покрытые воском желтого цвета, которые были помещены внутрь нескольких тысяч ананасов.

В состав организации входили члены одного клана, в том числе лидер организации, его четверо детей и двое их супругов. Возглавлял организацию 72-летний уроженец Марокко, проживающий в Малаге. Он занимался наркоторговлей с 70-ых годов прошлого века и считался самым крупным поставщиком кокаина из Северной Африки, пишет noticia.ru.

Всего полиция задержала 11 человек. Помимо тонны кокаина правоохранительные органы изъяли 180 тысяч евро наличными, ювелирные изделия на 200 тысяч евро, 15 автомобилей, два пистолета, а также различные электронные устройства. Кроме того, был наложен арест на 57 объектов недвижимости общей стоимостью 7 миллионов евро, а также на банковские счета, где в сумме находилось более 2 миллионов.

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