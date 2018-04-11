Испания: закуска из Гранады названа «лучшей в мире»

Среда, 11 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: закуска из Гранады названа «лучшей в мире»

Закуска «Хильда по-гранадски», созданная в ресторане Sancho Original (Гранада), стала победителем конкурса «Лучшая закуска мира».

Конкурс был организован Торговой палатой совместно с компаниями Turismo de Granada и Sabor Granada.

Жюри, в состав которого вошли именитые шеф-повара, отметило оригинальную интерпретацию традиционной закуски «хильда».

В конкурсе принимали участие 23 заведения, 16 из которых находятся в Гранаде, а остальные - в Хихоне, Мадриде, Пальме, Сан-Себастьяне, Сабаделе и Малаге. Закуски оценивались по таким критериям, как эстетика, оригинальность, аромат и вкус, пишет noticia.ru.

Закуска Tosta de Nuestra Costa, представленная рестораном Puesto 43, была удостоена специальной премии «Вкус Гранады», предусмотренной для блюд, изготовленных из местных продуктов. Тост также занял вторую позицию в общем конкурсе. Третье место жюри присудило гранадской версии цзяоцзы с креветками и свининой, которые приготовил ресторан El Conjuro (Калаонда). Почетные премии присудили ресторанам El Jardín (Мадрид), El Quinto (Хихон) и Sibarius (Гранада).

Вплоть до 15 апреля закуски, представленные ресторанами Гранады в конкурсе, можно попробовать по единой цене 3 евро.

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