Испания: закуска из Гранады названа «лучшей в мире»

Конкурс был организован Торговой палатой совместно с компаниями Turismo de Granada и Sabor Granada.

Жюри, в состав которого вошли именитые шеф-повара, отметило оригинальную интерпретацию традиционной закуски «хильда».

В конкурсе принимали участие 23 заведения, 16 из которых находятся в Гранаде, а остальные - в Хихоне, Мадриде, Пальме, Сан-Себастьяне, Сабаделе и Малаге. Закуски оценивались по таким критериям, как эстетика, оригинальность, аромат и вкус, пишет noticia.ru.

Закуска Tosta de Nuestra Costa, представленная рестораном Puesto 43, была удостоена специальной премии «Вкус Гранады», предусмотренной для блюд, изготовленных из местных продуктов. Тост также занял вторую позицию в общем конкурсе. Третье место жюри присудило гранадской версии цзяоцзы с креветками и свининой, которые приготовил ресторан El Conjuro (Калаонда). Почетные премии присудили ресторанам El Jardín (Мадрид), El Quinto (Хихон) и Sibarius (Гранада).

Вплоть до 15 апреля закуски, представленные ресторанами Гранады в конкурсе, можно попробовать по единой цене 3 евро.