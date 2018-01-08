Испания запустит в космос высокоточный спутник-шпион

Испания станет третьей страной Европы, обладающей собственным высокоточным спутником-шпионом, запуск которого должен состояться 30 января на базе Военно-воздушных сил США в Вандерберге, Калифорния. С помощью спутника под названием PAZ можно будет вести круглосуточное наблюдение за территорией площадью свыше 300 тысяч квадратных километров. Он будет находиться на околоземной орбите высотой 514 км и делать снимки с точностью до 25 см вне зависимости от метеорологических условий, пишет espanarusa.com.

Спутник будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях - в том числе и коммерческих. Благодаря наличию системы автоматической идентификации и технологии, позволяющей получать радиолокационное изображение, можно будет с большей точностью контролировать поверхность воды - в частности, при охране границ или оказании помощи терпящим бедствие на море. PAZ также поможет ученым в изучении и прогнозировании различных природных явлений.

В разработке, создании и испытаниях испанского спутника, принадлежащего телекоммуникационному оператору Hisdesat, принимали участие 18 европейских организаций, а также одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, которая и выступила в роли главного заказчика проекта. Помимо выполнения основных функций PAZ, миссия которого рассчитана на пять с половиной лет, будет задействован в совместном эксперименте Научно-исследовательского института космического пространства и Лаборатории реактивного движения НАСА.