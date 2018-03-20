Испания: Zara бросила все силы на развитие интернет-магазина

Вторник, 20 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Zara бросила все силы на развитие интернет-магазина

В условиях усиления конкуренции и трансформации интернет-торговли, Zara пытается выстоять под натиском крупных соперников.

15 независимых фотостудий ежедневно трудятся исключительно над подготовкой снимков для обновления сайтов торговой сети. Чтобы соответствовать темпам обновления ассортимента, дважды в неделю на сайтах появляется в общей сложности 1500  новых фотографий, пишет noticia.ru.

В 2017 году на интернет-магазины бренда пришлось 10% продаж. В прошлом году Zara впервые стала испытывать затруднения с распродажей складских запасов из-за конкуренции со стороны торговой площадки Amazon, которая удерживает порядка 11% глобального рынка одежды. По прогнозам Bloomberg, к 2020 году эта цифра достигнет 19%.

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