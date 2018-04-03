Испания: Zara будет продавать одежду российского производства

По данным заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, Zara - не единственный бренд Inditex, который уже сотрудничает с фабриками, расположенными на территории России. По этому пути пошли также Massimo Dutti, Oysho и Tempe, пишет noticia.ru.

Совместное производство Zara и российский предприятий началось в прошлом году. Фабрики начали пошив точно-чулочной продукции. Теперь производство будет расширено за счет костюмов, брюк, пиджаков и мужских, женских и детских рубашек.