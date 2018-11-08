Испания: зарплата горничных вырастет

Дело в том, что большой процент гостиничных сетей в годы кризиса вывел из своего штата горничных с целью экономии. И сегодня, шесть лет спустя, когда туризм снова набирает обороты, нанятые по системе субподряда работники по-прежнему получают на 40% меньше, что штатные сотрудники гостиниц. Поэтому в Каталонии принято решение исправить ситуацию, в связи с чем подписан особый документ, регламентирующий новые условия субподряда, пишет espanarusa.com.

Изменения не коснутся всей Испании, но во многих провинциях уже достигнуто соответствующее соглашение, и, помимо Каталонии, повышение заработной платы ожидает горничных в Кантабрии, на Балеарах, в Малаге, Аликанте, Лас-Пальмас и Тенерифе.

Однако стоит иметь в виду, что, если у гостиницы есть многолетний контракт с компанией, предоставляющей ей работников из сферы обслуживания, и контракт этот подписан ранее января 2019 года, горничные будут получать прежнюю зарплату до момента обновления своего трудового соглашения. Опротестовать такое положение дел работники не смогут, поскольку на данный момент юридический приоритет отдан коммерческим предприятиям, а не частным лицам.