Испания: зарплаты врачей

Четверг, 22 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: зарплаты врачей

Испанские врачи новых специальностей смогут зарабатывать от 18 до 75 тысяч евро в год.

Официальный доклад, подготовленный организациями Infoempleo и UNIR, свидетельствует о том, что как минимум десять новых медицинских специализаций, которые появились вследствие развития современных технологий, имеют все шансы стать в ближайшем будущем наиболее востребованными и высокооплачиваемыми - как в государственной, так и в частной испанской медицине. На данный момент в области здравоохранения занято более миллиона профессионалов - примерно 6,5% от работающего населения, а их вклад в испанский ВВП составляет около 9%, пишет espanarusa.com.

Эксперты, работающие в этом секторе, считают, что он является одним из приоритетных в плане дальнейшего развития страны, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса. Все новые медицинские специальности так или иначе связаны с внедрением современных технологий и направлены на борьбу с последствиями старения населения, снижением уровня смертности, а также с воспрепятствованием развитию хронических заболеваний. Несмотря на то что выпускники медицинских факультетов испанских вузов пользуются все большим спросом за рубежом, некоторые дипломированные специалисты могут рассчитывать на высокую оплату и у себя на родине.

Если не принимать во внимание административный состав, чья годовая зарплата составляет от 35 до 65 тысяч евро в год, то в число наиболее востребованных специальностей входят мануальные терапевты, снимающие боли в шейном отделе позвоночника (20 тысяч евро в год). От  35 до 75 тысяч евро в год могут получать генетики, занимающиеся исследованиями различных врожденных и наследственных патологий и разрабатывающие методы их лечения. Средняя зарплата педиатров, работающих с неизлечимо больными детьми и стремящихся улучшить их качество жизни, может достигать 66,5 тысяч евро. Ортодонты, использующие в своей работе 2D- и 3D-технологии, зарабатывают в среднем 43 тысячи евро, а дешевле всего - от 18 тысяч евро - обходятся услуги специалистов по правильному питанию, психологов и психиатров, которые могут давать свои консультации без непосредственного присутствия пациента - например, по скайпу или другим средствам связи.

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