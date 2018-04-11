Испания: здание Capitol в Мадриде признано культурной ценностью

Среда, 11 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: здание Capitol в Мадриде признано культурной ценностью

Совет правительства Мадридского сообщества на этой неделе присвоил зданию Capitol статус представляющего культурный интерес.

Capitol - одно из наиболее знаковых столичных сооружений XX века, которое стало символом Гран-Вии. Здание было построено в 1931-1933 годах по проекту архитекторов Луиса Мартнеса-Федучи и Висенте Эседа и было отмечено премией на Национальной выставке изящных искусств 1934 года. Власти Мадрида заверили, что Capitol соответствует всем требованиям и критериям, установленным законодательством об историческом наследии, пишет noticia.ru.

В настоящее время в здании располагается отель, магазин и два кинотеатра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов

      Президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов, не согласившихся с его критикой.

      Подробнее

    • Португалия: в Лиссабоне начали монтаж сцены Евровидения

      Сцена в Altice Arena на Евровидении 2018 будет очень технологичной, основной акцент сделан на декорации, сообщили организаторы конкурса.

      Подробнее

    • Испания: мэр Аликанте ушел в отставку

      Мэр Аликанте Габриэль Эчаварри, представляющий социалистическую партию, официально подал в отставку из-за судебных разбирательств.

      Подробнее

    • Испания: здание Capitol в Мадриде признано культурной ценностью

      Совет правительства Мадридского сообщества на этой неделе присвоил зданию Capitol статус представляющего культурный интерес.

      Подробнее

    • Италия: турист из Японии скончался в Пизанской башне

      Печальный инцидент случился утром 10 апреля.

      Подробнее

    • Италия: «Рома» победила лучшую команду мира

      При такой поддержке «Рому» никто не сможет победить.

      Подробнее

    • Китай воссоздаст висячие сады Семирамиды

      В Шанхае планируется построить торговый центр, своими очертаниями напоминающий одно из семи чудес света - висячие сады Семирамиды.

      Подробнее

    • Умерла вокалистка The Staple Singers

      Американская певица, вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс умерла в Чикаго.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!