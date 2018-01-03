Испания: здоровое питание снижает риск травли в детских коллективах

Среда, 03 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: здоровое питание снижает риск травли в детских коллективах

Здоровое питание делает детей счастливее и повышает их самооценку.

Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на результаты недавних европейских исследований. Присутствие в рационе фруктов, овощей и рыбы снижает вероятность возникновения проблем эмоционального характера у ребенка, а вместе с тем и риск травли со стороны сверстников.

В рамках исследования ученые наблюдали за поведением 7 675 детей в возрасте от 2 до 9 лет из Бельгии, Эстонии, Германии, Венгрии, Испании, Швеции и с Кипра, пишет noticia.ru.

Родителей, в свою очередь, попросили отметить, как часто их дети едят те или иные продукты из списка, включающего в себя 43 различных наименования. В зависимости от их употребления участникам эксперимента присуждалось то или иное значение индекса здоровых пищевых привычек (HDAS), подразумевающих ограниченное употребление сахаров, жиров и включение в рацион фруктов и овощей. Исследователи также измеряли рост и вес детей. Через два года замеры были произведены вновь, и ученые пришли к выводу, что те, чей рацион в наибольшей степени соответствовал рекомендациям в области здорового питания, имели более высокую самооценку и хорошее самочувствие вне зависимости от веса.

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