Испания: землетрясение магнитудой 4 балла произошло под Гранадой

Среда, 10 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: землетрясение магнитудой 4 балла произошло под Гранадой

В Сихуэле (Гранада) произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4 балла.

Толчки продолжались несколько секунд и ощущались в разных точках провинции.

Национальный географический институт зарегистрировал землетрясение в 09:42 9 октября с эпицентром на глубине 12 км, пишет noticia.ru.

Жителей разных городов провинции сообщали о землетрясении в социальных сетях, экстренные службы также получили десятки звонков, в том числе из столицы, Вегас-дель-Хениль, Пинос-Пуэнте, Атарфе и Хуна. В результате сейсмической активности никто не пострадал и материального ущерба зафиксировано не было.

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