Испания: женщина пожила в отеле и уехала, не заплатив

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: женщина пожила в отеле и уехала, не заплатив

В Хихоне женщина пожила в отеле 15 дней и уехала, не заплатив.

Испанская полиция задержала 45-летнюю женщину, которая заселилась в отель Хихона, провела там 15 дней, а после уехала, не оплатив свой счет за проживание на 1206 евро.

Отель обратился в полицию. В заявлении отмечалось, что женщина не только бесплатно жила в номере, но и пользовалась различными дополнительными услугами и не оплачивала их, ссылаясь на проблемы с банковской картой.

После неоднократных требований со стороны персонала внести оплату, женщина заплатила 250 евро, пообещав остальную сумму перевести на банковский счет.

Спустя 15 дней после заселения женщина попыталась покинуть отель незамеченной, предварительно отдав свой багаж другу. На выходе работники гостиницы остановили ее, но затем дали уйти, после того как она вручила личные вещи в качестве залога. Постоялица так и не вернулась в отель, после чего администрация обратилась в правоохранительные органы, пишет noticia.ru.

К тому же, выяснилось, что за это время женщина успела украсть несколько флаконов мужских духов на общую сумму 625,5 евро в одном из магазинов города.

Когда мошенницу задержали, оказалось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за кражи и нападение на представителей власти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: кто будет собирать груши

      Урожай груш в этом году - меньше запланированного.

      Подробнее

    • Синтра Португал-Про

      Полюбуйтесь мастерством лучших бодибордистов мира, которые приезжают сюда в сентябре для участия в Синтра Португал-Про на пляже Прайа-Гранде.

      Подробнее

    • Испания: женщина пожила в отеле и уехала, не заплатив

      В Хихоне женщина пожила в отеле 15 дней и уехала, не заплатив.

      Подробнее

    • Испания: Mercadona начала продавать готовую еду в Валенсии

      Сеть Mercadona запустила новую услугу в своем магазине в Бурхасоте (Валенсия), где на этой неделе начали продавать готовую еду.

      Подробнее

    • Италия: Сидорова выиграла соревнования в Падуе

      Россиянка Анжелика Сидорова победила в секторе для прыжков с шестом на соревнованиях в Падуе (Италия).

      Подробнее

    • Итальянец забил гол ударом пяткой с лета

      Нападающий «Сампдории» итальянец Фабио Квальярелла забил гол пяткой в матче чемпионата Италии против «Наполи».

      Подробнее

    • Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом

      Азиат неделю прожил в аэропорту города Перт (Австралия) без денег, питаясь тунцом и лапшой из пакетиков.

      Подробнее

    • Школьник тайком потратил все деньги матери на онлайн-игру

      Жительница Великобритании Клео Даккетт (Cleo Duckett) пожаловалась, что осталась без денег, так как ее сын спустил все на онлайн-игру.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья