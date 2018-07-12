Испания: женщина разработает форму для авиакомпании Iberia

Педро Родригес, Мануэль Пертегас, Элио Бераньер, Альфредо Караль и Адольфо Домингес - это дизайнеры, в свое время работавшие над формой для служащих Iberia.

Но стремясь к обновлениям, авиакомпания на прошлом Madrid Fashion Week объявила конкурс дизайнеров для разработки новой униформы воздушного и наземного персонала обоих полов. Первый раз в истории компании создавать форму будет женщина, передает espanarusa.com.

Терезу Хельбиг выбрали благодаря ее желанию разработать форму актуального, сдержанного, официального стиля и при этом практичную, что важно при ежедневной носке (ткани должны быть устойчивые к стирке, прочные, немнущиеся).

Темно-синий цвет основы будет соединяться с деталями красного, желтого и бежевого цветов. В качестве материала дизайнер собирается использовать тонкую шерсть или поплин. Оттенок ретро костюмам придают и пояса на жакетах, и жилеты в стиле семидесятых, и главное новшество - плащи унисекс.

Окончательный результат модели формы будет представлен на следующем Mercedes-Benz Fashion Week Madrid и, начиная с января 2019 года, начнет внедряться в авиакомпании.