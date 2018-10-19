Испания: женские тела больше не будут использовать для рекламы

На самом тусовочном острове Испании Ибице преобладает реклама ночных клубов и баров, но с каждым разом на плакатах все реже встречаются женские тела с выраженной сексуальностью, которые заведения использовали для привлечения клиентов.

Как отмечают в феминистской организации Podemos, ночная жизнь на острове в определенный момент «дошла до точки невозврата», сформировав искаженное представление о женщинах, которые приходят на вечеринки. По словам феминисток, ситуация стала меняться после Четвертого международного конгресса ночных развлечений, который проходил на Ибице год назад. На нем представители администрации острова указали на сексистский характер рекламы многих ночных заведений и туроператоров. По их мнению, это не только унижает женщину, но и становится одной из причин сексуальной агрессии. К тому же власти считают, что отказ от изображения женщин как сексуальных объектов в рекламе и других источниках позволит изменить отношение общества к женщине и сократить домогательства, пишет noticia.ru.

Призывы подействовали на ночные клубы Ибицы и последнее обращение, связанное с сексистской рекламой, было зарегистрировано в июле 2017 года.

Феминистки выразили «удовлетворенность» сменой тенденций, но добавили, что продолжат борьбу против сексизма до его полного искоренения на острове.