Испания: жертвы ETA требуют справедливости

Пятница, 04 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: жертвы ETA требуют справедливости

Спустя почти шесть десятилетий террористической деятельности баскская сепаратистская группировка ETA объявила о самороспуке.

В результате терактов и нападений за эти годы погибло 826 человек, почти сотня стала жертвами похищений, тысячи пострадали от вымогательств и шантажа. Остаются невыясненными обстоятельства более чем по 300 делам, связанным с деятельностью ETA, пишет noticia.ru.

Издание ABC по случаю ликвидации группировки взяло интервью у 40 человек по всей Испании, которые тем или иным образом пострадали от действий террористов. Среди них - сироты, вдовцы и вдовы, родственники погибших и выжившие, которые рассказали о том, как теракты и нападения изменили их жизнь.

Большинство из жертв ETA со скепсисом отнеслись к самороспуску организации. Они призывают к справедливости и требуют соответствующего наказания для террористов за совершенные преступления. Многие выразили непонимание, в связи с тем, что испанское правительство не предпринимало решительных мер по ликвидации террористической организации тем, что она прекратила свое существование именно таким образом.

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