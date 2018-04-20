Испания: житель Майорки нашел послание в бутылке

Гийем Мас прогуливался по местному пляжу, когда заметил в песке бутылку. Внутри было послание на двух языках: испанском и английском. Авторы записки просили нашедшего бутылку обратиться по указанному электронному адресу, обещая за это 100 евро в награду. Также сообщалось, что бутылка была брошена с борта российского учебного корабля «Крузенштерн» в марте 2018 года. Мас не решился сразу же открывать бутылку, и обратился к почетному консулу Российской Федерации на Балеарских островах Себастьяну Ройчу. Когда он написал на указанный электронный адрес, то получил ответ о том, что члены экипажа «Крузенштерна» бросили бутылку в воду, находясь между Ибицей и Майоркой, 22 марта, когда судно совершало экспедицию из Виго в Барселону, пишет noticia.ru.

Находка примечательна тем, что она достигла берега в целости и сохранности и оказалась на пляже. Внутри были записки с разными сообщениями. Житель Майорки передал свои реквизиты россиянам для получения награды за находку.