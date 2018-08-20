Испания: жители Барселонеты требуют усилить меры безопасности

Понедельник, 20 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: жители Барселонеты требуют усилить меры безопасности

Около 400 жителей района Барселонета каталонской столицы организовали в субботу акцию с требованием обеспечить больший уровень безопасности.

Как сообщает Городская гвардия, горожане перекрыли въезды в район, в том числе, на проспекте Жоан-де-Борбо и улице Доктора Айгуадера. Они прошли маршем от площади Барселонета до площади Поэта Боска. Участники акции выразили недовольство растущим количеством краж, драк и разбитых машин на улицах района, а также потребовали увеличить количество полицейских патрулей в Барселонете.

Жители подчеркнули, что их акция не является проявлением туризмофобии и они ничего не имеют против приезжих. В то же время они отмечают, что многие ведут себя невоспитанно, с каждым днем на улицах все больше пьяных и агрессивных людей, а пляж превратился в бесконечные мальчишники и девичники, пишет noticia.ru.

Представители городских властей встретились с местными жителями, торговцами и владельцами заведений Барселонеты для обсуждения сложившейся ситуации. В мэрии пообещали увеличить присутствие полиции и привлечь больше сотрудников Мосос-д'Эскуадра.

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