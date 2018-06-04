Испания: жители Барселоны возмущены ремонтом в центре
В районе Клот, а также рядом с Храмом Святого Семейства и рынком Энкантс в Барселоне начались работы на высокоскоростной железнодорожной линии AVE.
Это вызвало шквал недовольства со стороны местных жителей.
Качество жизни горожан ухудшилось из-за строительства запасных выходов в железнодорожном туннеле. Из-за работ, начавшихся 2 мая, перекрыты некоторые улицы, а местные предприниматели несут убытки, пишет noticia.ru.
Автомобильное движение ограничено на пересечении улиц Провенса и Урхель, Майорка и Напольс и Майорка и Индепенденсия. Были перенесены автобусные остановки маршрутов №50 и №51, которые временно следуют в объезд по улицам Картахена и Росельо, а маршрут №92 был перенаправлен по улицам Араго и Картахена.
Изменения застигли местных жителей врасплох и вызвали возмущение из-за отсутствия предварительного уведомления со стороны мэрии Барселоны, в особенности учитывая тот факт, что некоторые участки будут закрыты вплоть до 2020 года.
Бары и другие заведения этих районов потеряли клиентов, многие также опасаются, что им не удастся распродать товар и количество посетителей-туристов в этом году сократится.
В мэрии каталонской столицы запланированы встречи с участием представителей органов, ответственных за проведение работ, местных жителей и предпринимателей, однако выплаты компенсаций за убытки не предполагается.
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