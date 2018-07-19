Испания: «живые статуи» запретили

Четверг, 19 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: «живые статуи» запретили

Уличных артистов выгнали из центра Мадрида.

Мэрия Мадрида запретила «живым статуям», мимам и сказочным персонажам работать в общественных местах в центре испанской столицы, в том числе на площади Пуэрта-дель-Соль и Пласа-Майор.

Отсутствие контроля привело к тому, что на Пуэрта-дель-Соль одновременно собиралось до двух десятков уличных артистов, которые занимали значительную часть площади своими перформансами, создавая неудобства для жителей и туристов, пишет noticia.ru.

Меры, принятые городской администрацией, вписываются в План по предотвращению терактов и Закон о безопасности граждан, поскольку злоумышленники могут выдавать себя за уличных артистов, чтобы совершить нападения.

Участники перформансов выразили негодование и заявили, что им отныне негде работать. Многие из них обратились в районную администрацию с требованием урегулировать их деятельность, чтобы они могли продолжать работать на главных площадях города, уплачивая соответствующие налоги. В мэрии пообещали попытаться найти решение для этой проблемы, как в случае с уличными музыкантами, декрет о деятельности которых был согласован в феврале этого года.

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