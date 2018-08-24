Испания: знаменитости выбирают для отпуска Ибицу и Форментеру
Ибица и Форментера снова стали одними из главных направлений летнего отдыха среди моделей, спортсменов и инфлюэнсеров.
Ибица на протяжении многих лет возглавляет список излюбленных мест звезд и славится живописными бухтами и пляжами с кристально чистой водой. К тому же, Ибица – центр ночной жизни, где находятся всемирно известные клубы Pachá, Amnesia, Privilegia и Ushuaïa. На Форментеру же, напротив, приезжают в поисках уединения и спокойного отдыха на море. Этот остров известен своими обширными пляжами с дюнами и соснами.
Знаменитости наслаждаются отдыхом на Питиузских островах и делятся впечатлениями в социальных сетях, пишет noticia.ru.
Так, Ибицу вновь выбрала для летнего отпуска Пэрис Хилтон. Также на острове побывала певица Айтана и футболист Марк Бартра, который провел здесь выходные с друзьями.
Форментеру уже не в первый раз предпочла для отдыха модель Эухениа Силва, а также футболист «Фулхэма» Лусиано Вьетто.
Еще одна испанская модель Хелен Линдес не стала ограничиваться одним направлением и побывала этим летом на обоих островах в сопровождении своей семьи.
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