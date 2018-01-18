Испанию и Ирландию соединит прямой паром

Французский перевозчик уже осуществляет несколько регулярных рейсов между Бильбао и Сантандером и британскими портами. Начиная с конца апреля, дважды в неделю будет также ходить прямой паром Сантандер-Корк (Ирландия).

Как сообщили в компании, рейс будет выполняться на судне Connemara, которое способно вместить около 500 пассажиров и 195 автомобилей.

В Brittany Ferries отмечают значимость введения такого маршрута, который предоставит дополнительные возможности для туризма, пишет noticia.ru.

В 2014 году другая транспортная компания LD Lines пустила паром между портом Рослэр на юго-востоке Ирландии и астурийским Хихоном, однако, рейс просуществовал всего один сезон.

Первые билеты на паром Сантандер-Корк поступят в продажу в конце января, цены на них пока неизвестны.