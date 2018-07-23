Испанию обязали принимать больше беженцев

Понедельник, 23 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанию обязали принимать больше беженцев

Верховный суд Испании постановил, что страна должна принимать больше беженцев, поскольку она не выполнила свои обязательства перед Евросоюзом, в соответствии с договоренностью трехлетней давности.

В сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса в Европе, страны-участницы е достигли соглашения о перераспределении в течение двух лет 160 тысяч беженцев, прибывших в Италию и Грецию, дабы снизить нагрузку на эти две страны. Испания обязалась принять по меньшей мере 16 тысяч человек, пишет noticia.ru.

Доклад Офиса по делам беженцев в Испании сообщает о том, что в настоящее время, спустя полгода после истечения установленного срока, число беженцев в стране на 13% ниже запланированного.

Основываясь на этих данных суд постановил, что официальному Мадриду следует продолжить прием беженцев.

В то же время, Испания не единственная страна, не сдержавшая обещание. Квоты не соблюдаются в большинстве государств, принявших обязательства. Многие беженцы сами покинули Италию и Грецию, не дожидаясь, пока их переместят.

С другой стороны, в последние годы миграционные потоки изменились. Испания уже обогнала Грецию по количеству иммигрантов, прибывающих к ее берегам, и приблизилась о этому показателю к Италии. С начала 2018 года, по данным Международной организации по миграции, в Испанию прибыло более 15 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «умные» радары

      О новинке сообщила компания Infraestruturas de Portugal (IP).

      Подробнее

    • Португалия: обеды на заказ из Pingo Doce - теперь и в Алгарве

      Приятная новость - особенно в преддверии августа, традиционного месяца отпусков.

      Подробнее

    • Испанию обязали принимать больше беженцев

      Верховный суд Испании постановил, что страна должна принимать больше беженцев, поскольку она не выполнила свои обязательства перед Евросоюзом, в соответствии с договоренностью трехлетней давности.

      Подробнее

    • Испания: самый большой в мире магазин пружин находится в Мадриде

      С 1894 года в районе Аточа в Мадриде работает магазин пружин, где можно найти изделия всех форм, цветов и размеров.

      Подробнее

    • Италии срочно требуются люди, осуществляющие уход за престарелыми

      Сообщество San’tEgidio считает, что Италия должна повысить квоты лицам, ухаживающим за пожилыми людьми.

      Подробнее

    • Италия: конкурс фуд-блогеров и шеф-поваров приглашает россиян

      Кулинарный конкурс фуд-блогеров под названием «Contest Rice Food Blogger - Chef Giuseppina Carboni» прошел в Италии уже в 11-й раз.

      Подробнее

    • Показано неожиданное влияние человека на климат

      Климатологи из Ливерморской национальной лаборатории первые доказали влияние человека на годовые колебания температуры в нижних слоях атмосферы Земли.

      Подробнее

    • Выявлена неожиданная польза кофейного аромата

      Специалисты Технологического института Стивенс в США выяснили, что аромат кофе способен улучшить у людей выполнение аналитических задач.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda