Испанка Мария Монтес стала лучшим парикмахером

В этом году событие прошло в юбилейный десятый раз, а финалисты были отобраны из более 4000 известных парикмахеров, представляющих 60 стран.

Международному жюри предстояло решить непростую задачу: каждый из девяти финалистов был достоин главного приза, но итоговый выбор был сделан в пользу Марии Монтес, парикмахера из Испании. Мария была удостоена главной премии Global Style Masters Award от Revlon Professional, одного из самых популярных брендов среди профессиональных стилистов, пишет espanarusa.com.

Что касается других номинаций, премию за самое стильное окрашивание The Most Beautiful Color Award получила россиянка Наталья Жеглова. Приз The Best Stage Performance Award, присуждаемый по результатам голосования самих участников конкурса, был вручен китаянке Мэнди Лау Хой Ман. Style Masters Show несколько лет подряд поддерживает также и молодые таланты: специальная премия The Young Talent Award была присуждена российскому парикмахеру Жанете Шехович.