Испанка Мария Монтес стала лучшим парикмахером

Вторник, 12 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанка Мария Монтес стала лучшим парикмахером

The Style Masters Show 2018 - одно из самых ожидаемых мероприятий в мире парикмахерского искусства, в котором принимают участие профессионалы со всего мира.

В этом году событие прошло в юбилейный десятый раз, а финалисты были отобраны из более 4000 известных парикмахеров, представляющих 60 стран.

Международному жюри предстояло решить непростую задачу: каждый из девяти финалистов был достоин главного приза, но итоговый выбор был сделан в пользу Марии Монтес, парикмахера из Испании. Мария была удостоена главной премии Global Style Masters Award от Revlon Professional, одного из самых популярных брендов среди профессиональных стилистов, пишет espanarusa.com.

Что касается других номинаций, премию за самое стильное окрашивание The Most Beautiful Color Award получила россиянка Наталья Жеглова. Приз The Best Stage Performance Award, присуждаемый по результатам голосования самих участников конкурса, был вручен китаянке Мэнди Лау Хой Ман. Style Masters Show несколько лет подряд поддерживает также и молодые таланты: специальная премия The Young Talent Award была присуждена российскому парикмахеру Жанете Шехович.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: умер прямо в школе...

      Трагедия произошла в начальной школе (EB) Casal de Cambra, Синтра.

      Подробнее

    • Скончался двухлетний мальчик, впавший в кому в Португалии

      Двухлетний мальчик из России, который впал в кому в Португалии после перенесенного ларингита, скончался, сообщил его отец на странице в Facebook.

      Подробнее

    • Испанка Мария Монтес стала лучшим парикмахером

      The Style Masters Show 2018 - одно из самых ожидаемых мероприятий в мире парикмахерского искусства, в котором принимают участие профессионалы со всего мира.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье вырастили гигантскую мушмулу

      Компания Biogold EM, зарегистрированная в Севилье, начала в мае реализацию нового сорта мушмулы, получившего название «гвардиола».

      Подробнее

    • Балотелли может стать лидером сборной Италии

      Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Марио Балотелли может стать одним из лидеров национальной команды.

      Подробнее

    • В Италии похитителя британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

      Суд приговорил к 16 годам и девяти месяцам заключения организатора резонансного похищения британской модели Хлои Айлинг в июле прошлого года.

      Подробнее

    • Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике

      Нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил своего отца в новом автомобиле вместо гроба.

      Подробнее

    • В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii

      Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе