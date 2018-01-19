Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

Кондитерская фабрика Conrado из испанского населенного пункта Ла-Баньеса в преддверии праздников спрятала такой необычный подарок в одном из сотен десертов, которые поступили в продажу 2 января. Удача улыбнулась женщине из Роперуэлос-дель-Парамо, где проживают менее тысячи человек.

Роса Мария де Катно Фернандес приобрела три «пирога волхвов», которые испанцы традиционно едят 6 января в день Богоявления. Два десерта женщина подарила, а себе оставила один - со взбитыми сливками. Именно в нем она обнаружила 9 тысяч евро евро.

Впервые идея прятать в пирогах денежные вознаграждения пришла в голову владельцам Conrado в 2009 году, когда кондитеры решили удивить покупателей сюрпризом в 500 евро. Вслед за этим с каждым годом сумма становилась все больше.

Традиция готовить на Богоявление «пирог волхвов» берет начало в XIII-XIV веках.

В Испании этот десерт имеет форму короны, украшенной «драгоценными камнями» из ярких фруктов, сообщает ТАСС.