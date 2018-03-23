Испанка скончалась от лечения пчелиным ядом

Пятница, 23 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанка скончалась от лечения пчелиным ядом

Испанские медики рассказали о первом в мире летальном исходе, зафиксированном в результате проведения акупунктурной терапии.

В статье, опубликованной в журнале The Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, сообщается, что инцидент имел место в 2015 году. Жертвой апитерапии стала 55-летняя испанка.

Этот метод предполагает использование пчелиного яда для лечения тех или иных заболеваний. При этом яд также может вызвать аллергическую реакцию разной степени тяжести: от местных воспалений до анафилактического шока, пишет noticia.ru.

Погибшая жаловалась на сведение мышц и хотела с помощью апитерапии избавиться от него, а также снизить уровень стресса. Отмечается, что женщина не страдала какими-либо хроническими заболеваниями. Она лечилась пчелиным ядом на протяжении двух лет, и за это время каких-либо особых реакций у неё выявлено не было. Тем не менее, на одном из сеансов, у пациентки появились хрипы и она начала задыхаться. После укуса одной из пчёл она внезапно потеряла сознание. В клинику приехала скорая помощь, однако спасти женщину не удалось.  

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