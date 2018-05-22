Испанка выставила на аукцион свою девственность

Вторник, 22 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанка выставила на аукцион свою девственность

19-летняя Элис Хэйсон устроила онлайн-аукцион, единственный лот которого - ее девственность.

Девушка родилась в Испании, а сейчас живет в Латинской Америке. Она заявила, что хочет исследовать свою сексуальность, но была «слишком занята учебой», чтобы найти бойфренда. Девушка подрабатывает моделью и изучает английский.

По словам Хэйсон, пока самую высокую ставку предложил бизнесмен из Италии - 250 тысяч евро. На сайте также есть кнопка «Купить сейчас» за 1 миллион евро, пишет noticia.ru.

Девушка мечтает изучать астрономию, и полученные с торгов деньги пойдут на оплату обучения, а оставшаяся часть - на выплату долгов семьи.

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