Испанка выставила на аукцион свою девственность

Девушка родилась в Испании, а сейчас живет в Латинской Америке. Она заявила, что хочет исследовать свою сексуальность, но была «слишком занята учебой», чтобы найти бойфренда. Девушка подрабатывает моделью и изучает английский.

По словам Хэйсон, пока самую высокую ставку предложил бизнесмен из Италии - 250 тысяч евро. На сайте также есть кнопка «Купить сейчас» за 1 миллион евро, пишет noticia.ru.

Девушка мечтает изучать астрономию, и полученные с торгов деньги пойдут на оплату обучения, а оставшаяся часть - на выплату долгов семьи.