Испанка задолжала автостоянке 28 тысяч евро

Водитель припарковала свой голубой Volvo на подземной стоянке на площади Бисбе-Беренгер-де-Палоу в Пальме (Майорка) в марте 2009 года. На протяжении всех этих лет сумма оплаты росла в соответствии с установленными тарифами, пишет noticia.ru.

После судебного процесса, который растянулся на шесть лет, для возмещения ущерба было принято решение передать машину в собственность компании-владельца подземной парковки. Тем не менее, автомобиль не стали продавать, а сдали вместо этого на металлолом, поскольку стоимость продажи не покрывала сумму долга.