Испанка заплатит 3650 евро штрафа за критику кафе на Facebook

Вторник, 30 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанка заплатит 3650 евро штрафа за критику кафе на Facebook

Суд Кольменар-эль-Вьехо (Мадрид) обязал местную жительницу выплатить компенсацию в размере 3650 евро за оскорбление владелицы одного из заведений.

Подсудимая опубликовала на Facebook комментарий, где в нелестных выражениях раскритиковала владелицу кафе, которая взяла с нее 25 центов за кусок хлеба, предназначавшийся ее ребенку. В сообщении она рассказала, что попросила хлеб для своей годовалой дочери, и с ней «ужасно» обращались и «смотрели так, как будто она им всю жизнь должна за шматок хлеба для ребенка». Клиентка также называла владельцев заведения «крысами» и «нищебродами», пишет noticia.ru.

Владелица кафе заявила, что этот комментарий унижает ее достоинство, и в ответ на это недовольная клиентка отредактировала текст, убрав оскорбления, но добавив, что «даже нищий не отказал бы в куске хлеба ребенку».

В суде женщина заявила, что ее сообщения не носили оскорбительного характера и не преследовали цель принизить чье-либо достоинство, а также она пыталась сослаться на свободу слова.

Приговор, к тому же, гласит, что женщина должна рассказать о решении суда на Facebook.

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