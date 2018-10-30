Испанка заплатит 3650 евро штрафа за критику кафе на Facebook

Подсудимая опубликовала на Facebook комментарий, где в нелестных выражениях раскритиковала владелицу кафе, которая взяла с нее 25 центов за кусок хлеба, предназначавшийся ее ребенку. В сообщении она рассказала, что попросила хлеб для своей годовалой дочери, и с ней «ужасно» обращались и «смотрели так, как будто она им всю жизнь должна за шматок хлеба для ребенка». Клиентка также называла владельцев заведения «крысами» и «нищебродами», пишет noticia.ru.

Владелица кафе заявила, что этот комментарий унижает ее достоинство, и в ответ на это недовольная клиентка отредактировала текст, убрав оскорбления, но добавив, что «даже нищий не отказал бы в куске хлеба ребенку».

В суде женщина заявила, что ее сообщения не носили оскорбительного характера и не преследовали цель принизить чье-либо достоинство, а также она пыталась сослаться на свободу слова.

Приговор, к тому же, гласит, что женщина должна рассказать о решении суда на Facebook.