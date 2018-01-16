Испанская авиакомпания устроила танцы на борту самолета

Пассажиры рейса Мадрид - Лас-Пальмас-де-Гран-Канария первыми получили возможность потанцевать на высоте 10 тысяч метров на борту самолета Boeing 787 Dreamliner.

По словам разработчиков, Just Dance подходит для людей любых возрастов и музыкальных предпочтений. Видеоигра предлагает пассажирам во время определенных фаз полета потанцевать под 40 разных мелодий. В авиакомпании надеются таким образом создать для клиентов уникальный и запоминающийся опыт, пишет noticia.ru.

Air Europa внедрила проект в рамках дальнейшего расширения и модернизации компании. Как отмечают в руководстве авиалинии, Air Europa «делает ставку на то, чтобы предложить клиенту лучшие возможности взаимодействия и лучшие развлечения на борту».